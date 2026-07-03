Нагелсман вече не е треньор на Германия, подаде поисканата оставка

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Юлиан Нагелсман подаде оставка като старши треньор на националния отбор на Германия след провала на 1/16-финалите на световното първенство, съобщиха от Германския футболен съюз. Неговите шефове подканиха 38-годишния селекционер да го направи.

Под негово ръководство бундестимът претърпя поредно фиаско след загубата с дузпи от Парагвай.

„Надзорният съвет на федерацията единодушно реши, по предложение на президента Бернд Нойендорф, незабавно да прекрати договорните отношения с треньора Юлиан Нагелсман", се казва в изявления на ГФС.

На световното Германия преби 7:1 най-слабия отбор на него Кюрасао, измъкна 2:1 срещу котдивоарците и падна 1:2 от Еквадор в групата, преди да дойде фиаското срещу Парагвай.

Още преди това към Нагелсман имаше критики заради различни решения. Той обаче се изцепи, че няма пред кого и за какво да се доказва.

След провала "Билд" разкри, че треньорът почти не е общувал с играчите.

Нагелсман пое бундестима през септември 2023-а, когато наследи също уволнения Ханзи Флик. Днешният акт де факто може да се нарече така, защото треньорът поиска да остане, но от ГФС го подтикнаха да се махне.

Нагелсман ръководи Германия в 37 мача, от които Германия спечели 23 и записа още 7 равенства и 7 загуби.

От ГФС също така признаха, че искат Юрген Клоп да поеме отбора и ще водят преговори с него. 59-годишният в момента е ръководител на глобалните футболни операции в "Ред Бул".

Следващият мач на на Германия е при старта на Лигата на нациите на 24 септември срещу Нидерландия. Гърция и Сърбия са останалите съперници в груповата фаза на турнира.