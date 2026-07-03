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https://www.24chasa.bg/sport/article/23160781 www.24chasa.bg

Британската легенда в колоезденето Крис Фрум официално се отказа

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Крис Фрум Снимка: Facebook/Christopher Froome

Четирикратният шампион в обиколката на Франция Крис Фрум се оттегли от професионалното колоездене. 

Британецът  потвърди оттеглянето си преди тазгодишния "Тур дьо Франс", който започва на 4 юли и завършва в Париж на 26 юли.

41-годишният колоездач не се е състезавал, откакто едва не загина при падане по време на тренировка миналата година във Франция. Той беше транспортиран с хеликоптер до болница в Тулон, след като беше със счупени ребра, колапс на белия дроб и фрактура на гърба.

Роденият в Кения състезател спечели ​​четири титли от "Тур дьо Франс", две титли от обиколката на Испания и една победа в "Джиро д'Италия". Британецът има и бронзови медали в индивидуалното бягане по часовник на олимпийските игри в Лондон 2012 и Рио 2016, както и бронз на световното през 2017 година.

Крис Фрум Снимка: Facebook/Christopher Froome

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