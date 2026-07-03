Сблъсък между човек от делегацията на Египет и американски полицай с ръка на кобура

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Между делегацията на националния отбор на Египет и служител на полицията в Далас възникна конфликт преди мача от 1/16-финалите на световното първенство срещу Австралия тази вечер от 21 ч.

Египетският отбор пристигна в Тексас и се настани в хотел, където бе очакван от фенове.

Полузащитникът Трезеге се снимал с малък фен, когато към тях поискал да се присъедини директорът на националния отбор Ибрахим Хасан, бивш футболист и брат-близнак на старши треньора на тима Хосам Хасан.

В този момент към него се приближил служител на полицията в Далас и го избутал. В защита на директора на отбора се застъпил един от представителите на египетския щаб, след което полицаят повишил тон и започнал да крещи силно: „Back off! Back off!" („Назад! Назад!"). Между двете страни започнала словесна престрелка.

На появилите се в мрежата кадри се вижда, че по време на конфликта полицаят е посегнал към кобура си, но не се е стигнало до изваждане на служебното оръжие.

По последни данни инцидентът бил бързо разрешен и не е имал никакви последствия.