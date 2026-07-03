Испанец счупи рекорда на Валтер Дзенга за най-дълго време без гол на световно

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Испанецът Унай Симон вече е рекордьор за най-дълго време без допуснат гол на световно с 519 минути.

Стражът на "Атлетик" (Билбао) изпревари италианеца Валтер Дзенга, който на домашното световно първенство през 1990 г. опази мрежата си "суха" в продължение на 517 минути между откриващия мач срещу Австрия и полуфинала срещу Аржентина.

Серията на Симон започна на световното първенство през 2022 г. в Катар, когато в последния мач от груповата фаза срещу Япония (1:2) той бе преодолян от Ао Танака в 51-вата минута.

След това последва отпадане на осминафиналите от Мароко, но след резултат 0:0 и чак при дузпите.

На сегашния мондиал Испания направи 0:0 с Кабо Вердери би 4:0 Саудитска Арабия, 1:0 Уругвай и 3:0 Австрия.