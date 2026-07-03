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https://www.24chasa.bg/sport/article/23161669 www.24chasa.bg

Най-малко осем тунизийци хванати с допинг на световното

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Минимум 8 национали на Тунис са дали положителна проба за забраненото вещество кленбутерол по време на световното, твърди "Дейли Мейл". Но най-вероятно всичко ще им се размине. В Мексико, където бяха базирани африканците често го използват при отглеждането на говеда и така месото им се заразява.

Това е поредният скандал с допинг в Мексико заради заразено месо. По време на Златната купа на КОНКАКАФ през 2011 г. петима национали на страната бяха хванати с кленбутерол и бяха извадени от националния отбор. Същата година по време на световното за юноши до 17 години бяха дадени невероятните 109 положителни проби. Тогава Световната антидопингова агенция не предприе санкции заради месото.

Клунбутеролът се използва в щангите и бодибилдингът, за да изгаря мазнини. Пък и едва ли е повлиял положително на един от най-слабите отбори на първенството.

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