Роналдо: В мача срещу Хърватия всички усетихме, че Диого Жота е с нас

Португалският звезден нападател Кристиано Роналдо говори за покойния си съотборник в националния отбор Диого Жота след отстраняването на Хървията в 1/16-финалите на световното с 2:1.

„Диого Жота е горе на небето, осветява пътя ни на Световното първенство. Това е много специален момент. Всички усетихме в мача срещу Хърватия, че той е с нас и затова само едно нещо имаше значение - да спечелим мача, за да можем да почетем паметта му по най-добрия възможен начин", каза Роналдо след мача.

Жота загина точно преди година в автомобилна катастрофа.