ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Повече качество на разумни цени по Черноморието, м...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23161965 www.24chasa.bg

27 хил. британски лири, за да гледаш Англия на “Ацтека”

1036
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: РОЙТЕРС

Родината на футбола има само 2 победи на митичния стадион

Близо до счупването на рекорда за най-скъпи билети от елиминационен двубой от световното е този между Мексико и Англия. Единият от съдомакините на историческия мондиал посреща британците в 1/8-финален двубой на “Ацтека”. Срещата е в понеделник в 3 след полунощ.

А билетите за двубоя достигат космически стойности. Официалната платформа за препродажба, предоставена от ФИФА, вече предлага пропуски от категория 1 на изумителната цена от 27 000 лири. Билетите от категория 2 се продават за 9 хил., докато опциите от категория 3 са с минимална цена от 3 хил. Търсенето на пропуските е огромно, като милиони мексиканци се опитват да видят най-големия мач в страната от десетилетия.

Иначе преди Англия да се класира за 1/8-финала, билетите за срещата на “Ацтека” бяха по 176 лири за най-евтините места от категория 3. Пропуск за по-високо ниво струваше 453 лири. А най-скъпият - от категория 1 - 577 лири.

Цените на билетите оттогава рязко скочиха след драматичната победа на Англия над ДР Конго в 1/16-финалите (2:1).

До момента британците 6 пъти са играли на митичния “Ацтека”. 2 от тях са срещу Мексико, като статистиката им е негативна - равенство 0:0 през 1969 г. и загуба през 1985 г.

В баланса на играчите на родината на футбола на легендарното съоръжение има още 2 загуби - от Италия (1985 г.) и Аржентина (1986 г.). Победите на Англия на “Ацтека” също са две, като успехите са с по 3:0. През 1985 г. британците бият с класически резултат Западна Германия. Година по-късно англичаните побеждават Парагвай на мондиала в Мексико.

В същото време привържениците на домакините търсят всячески хотела, в който ще отседнат играчите на британците. Причината - готвят им нощна заря, за да не могат да спят преди важния двубой. Заради това от лагера на Англия ще дават приспивателни на футболистите, ако имат проблеми със съня.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)