"Левски" предупреди феновете си преди мача в Босна

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"Левски" призова феновете си да внимават изключително много по време на гостуването на "Борац" (Баня Лука) от първия кръг на Шампионската лига. "Сините" гостуват на съперника във вторник.

От шампионите на България напомнят на привържениците си, че клубът се намира в период на пробация от УЕФА и всяка една тяхна грешка ще доведе до санкция за отбора.

Ето какво написаха от "сините":

"Левскари,

Във вторник, 7 юли, нашият любим клуб започва своя европейски път от най-високото възможно стъпало – Шампионска лига. Усещаме вълнението във всички преди първия мач с „Борац" (Баня Лука), но в същото време Ви призоваваме да подкрепяте отбора без прояви на расизъм, ксенофобия, дискриминация и политически лозунги.

Домакините от „Борац" ни информираха, че на стадиона няма да бъдат допускани – оръжия, пирохотехника и всякакви запалими материали, стъклени бутилки, упойващи вещества, алкохол, лазери, остри и едри предмети, които могат да бъдат използвани като оръжие, както и всякакви флагове със забранено или дискриминационно съдържание.

Напомняме, че ПФК „Левски" се намира в период на пробация, при който всяко едно минимално провинение може да доведе до забрана за продажба на билети за „сини" фенове при следващото европейско гостуване на тима.

Подкрепяйте „Левски" с цялото си сърце и душа, но в същото време разумно, защото отборът се нуждае от своя 12-и играч. Само „Левски"!"