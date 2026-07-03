Ламин Ямал продължава с рекордите

Вундеркиндът на световния футбол Ламин Ямал продължава да подобрява всяко постижение. С излизането си на терена срещу Австрия звездата на Испания е най-младият европейски играч в историята, завършил като победител в 10 мача на големи турнири, на възраст 18 години и 354 дни. Той е с 5 г. по-малък от предишния рекордьор (Килиан Мбапе - 23 години и 355 дни). Ямал стана най-младият играч в историята от 1966 г. насам в мач от световно, записал едновременно 10+ докосвания в наказателното поле на противниковия отбор и 10 успешни дрибъла.



Испания не срещна никакви трудности срещу Австрия и победи 3:0. Съперник на 1/8-финалите за Ламин Ямал и компания ще е Португалия на Кристиано Роналдо.