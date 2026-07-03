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Жега, буря и мълнии очаква Франция на 1/8-финала с Парагвай

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Мбапе има 6 гола от началото на историческото световно. СНИМКА: РОЙТЕРС

На французите може да им върви адски много на световното, поне откъм резултати и игра на звездите, но откъм време - хич.

В неделя вечерта българско време селекцията на Дидие Дешан излиза в 1/8-финален двубой срещу палача на Германия - Парагвай.

Националната метеорологична служба на Филаделфия, където ще се проведе двубоят, издаде предупреждение за екстремна жега. Очаква се по време на мача температурата да е около 37 градуса, а влажността ще се колебае между 36 и 72 процента, което ще направи още по-тежко положението за двата тима.

На всичкото отгоре има и огромен риск от бури и мълнии по време на срещата. Вероятността мълния да удари стадион “Линкълн Файненшъл Фийлд” преди мача се оценява на между 30 и 50%.

Както е известно, ако мълния падне в радиус от 13 км от съоръжението, където се играе мач от световното, то срещата незабавно се прекратява заради риск за участниците.

Франция вече веднъж усети какво е да бъде прекъснат двубой заради стихия - и отново във Филаделфия. На полувремето в срещата с Ирак срещата бе прекъсната за близо 2 часа заради адска буря.

Мбапе има 6 гола от началото на историческото световно. СНИМКА: РОЙТЕРС

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