1 млн. евро иска "Ботев" (Пд) за 20-годишен нигериец

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1 млн.евро иска "Ботев"(Пд) за 20-годишния нигериец Уилямс Чимези. Такава е откупната клауза в дългосрочния договор на бързоногото крило, което пристигна на "Колежа" през зимата от руския УФА.

Реален интерес към Чимези вече има, като сред кандидатите е елитния френски "Оксер".

Два контролни мача ще изиграят в съботния ден "жълто-черните". Първият е срещу "Етър" от 10 часа на спортен комплекс "Никола Щерев - Старика" в Коматево. Вторият от 19 часа е на стадион "Христо Ботев" срещу варненския "Спартак".

Старши треньорът Станислав Генчев ще заложи на два различни състава. Дебют ще направи последната придобивка- централния нападател от Нигерия Чидера Окох. Повече игрови минути във вечерната среща ще заслужи Георги Миланов, който постоянно подобрява спортната си форма, след като стартира подготовка с отбора преди 10 дни.