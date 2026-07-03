България с втора победа на европейското до 18 г. при защитата на титлата

Националният отбор за волейболистки под 18 години спечели втора победа на европейското първенство в Литва. Воденият от Атанас Петров тим спечели срещу Гърция с 3:1 (25:22, 15:25, 25:17, 25:17). Предния ден те победиха Нидерландия със същия резултат, а при старта на турнира паднаха драматично от Германия с 2:3.

България е актуален европейски шампион в тази възрастова група от първенството през 2024-а.

Нашите днес не оставиха никакво съмнение в превъзходството си, а вторият гейм беше изключение. В първата част за последно позволихме на гъркините да водят с 9:7. След това дойде ред на наши серии, в които недвусмислено показахме на къде ще продължи мачът. Вторият гейм наистина беше странен. Много по-силният отбор на България позволи на съперника да доминира. Поведоха ни с 10:5, после с 22:13 и затвориха частта.

Точно обратното се случи в следващия гейм. България заигра, както може. Младите ни звезди не позволиха на съперника дори да помисли, че може да е близо. Четвъртата част беше равностойна до 17:15 за нас, след което тотално сложихме ръка върху мача.

В трети пореден мач Божидара Иванова беше най-резултатна от България, като наниза 17 точки. След нея остана Една Тодорова с 13.

С победата България оглави класирането със седем точки, но преди изиграването на всички мачове за деня. На полуфиналите се класират първите два отбора в групата, в която са 8 тима. Гъркините са последни.