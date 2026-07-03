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Никола Цолов стартира от трета редица и в двете състезания на "Силвърстоун"

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Никола Цолов

Никола Цолов си осигури трета редица за спринта и основното състезание за Голямата награда на Великобритания във Формула 2.

На легендарната писта "Силвърстоун" българският пилот на "Кампос рейсинг" завърши на пето място в квалификацията. Цолов започва уикенда с две точки изоставане от Габриеле Мини (Ит).

Победител в квалификацията е Рафаел Камара. Бразилецът направи най-силната обиколка за 1:39,690 минути и ще потеги до Алекс Дън, докато втората редица ще бъде за Куш Майни и Роман Билински.

Цолов ще стартира в спринта от шесто място на обърнатата за първите 10 решетка. Мини (10-и в квалификацията) е на първа позиция. 

Никола Цолов

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