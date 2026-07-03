Паузите за водопой дразнят феновете, но помагат при секс по време на жега

“Правим си почивки, както на световното първенство.”

Парижките студентки Саломе и Робин коригират сексуалния си живот по време на ненормалната жега: те въвеждат почивки и изоставиха активните пози в полза на бавния секс, за да намалят физическото натоварване. Заради задушаващата жега двойката се отказва от ароматните мазила, въвежда “почивки за свежест” и активно използва леденостудени душове. Освен това са принудени да избягват “кучешката” поза и да използват вентилатор, за да се охладят по време на интимност.

През този период връзките приличат на футболен мач със строго управление на времето. “Адаптираме се, доколкото можем. Пием много течности, правим си почивки като на световното първенство. Има и някои положителни страни: сексът става по-бавен, по-чувствен”, казва Саломе.

Температурите във Франция не са падали под 40 градуса по Целзий повече от седмица и хората буквално се бият за вентилатори и климатици в магазините.

Горещи вълни увеличават смъртността в Париж. Повечето французи са в червената зона. Анормална гореща вълна обхвана няколко европейски страни.

Миналия уикенд Париж дори забрани консумацията на алкохол за вкъщи на улицата. Началникът на местната полиция Патрис Форе заяви, че службите за спешна помощ работят с пълен капацитет поради нарастването на тежките случаи, свързани с жегата: “Достигаме лимита на заетост на болниците.”

Според властите болниците във Франция са претоварени, като някои пациенти се лекуват в коридорите. Бърза помощ в Париж отговаря на 2500 обаждания на ден – двойно повече от обичайния брой. Много от тях са свързани с дехидратация и сърдечни проблеми. Френският министър на здравеопазването Стефани Рист съобщи, че Париж регистрира четири пъти повече сърдечни арести на ден от обикновено. Младите хора също страдат. От началото на горещата вълна най-малко 55 души са се удавили във Франция, а три малки деца са загинали от жегата в заключени автомобили.

Повече от 44 милиона от 67-те милиона французи бяха под най-високия, червен, код на тревога за горещини миналата седмица. Сега температурата е спаднала леко – поне под 30 градуса по Целзий.

И поне малко за футбола. На световното първенство паузата за водопой стана задължителна за всички 104 мача от турнира за първи път – независимо от температурата, времето или дали стадионът има покрив. ФИФА обяснява паузата като здравословен проблем след изтощителното световно клубно първенство, където жегата се превърна в проблем.

Съществува обаче и ясна икономическа полза. Очаква се приходите на ФИФА от телевизионни права за световното първенство през 2026 г. да бъдат приблизително 3,9 милиарда долара – 44% от прогнозираните приходи на централата от 8,9 милиарда долара за 2026 г.

На телевизионните оператори са дадени правила за ограничен брой реклами. Рекламите не могат да се пускат веднага след съдийския сигнал – те трябва да изчакат 20 секунди. Играта трябва да се върне към действие поне 30 секунди преди да се възобнови. Това означава, че триминутна пауза дава приблизително 130 секунди чисто рекламно време, а един мач получава съответно 260 секунди с приблизително 8-9 рекламни клипа до 30 секунди.

Форматите също варират. На телевизионните оператори са предложени две опции: картина в картина (PIP) – реклама от официални партньори на ФИФА заедно с текущото излъчване – или пълна рекламна пауза.

Анализаторът на S&P Global Майкъл Джонсън каза пред Ройтерс, че подобни рекламни слотове биха могли да бъдат “изключително ценни” и “потенциално да достигнат цените на Супербоул – в диапазона от 7 до 9 милиона долара”.