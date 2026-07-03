"Лудогорец" се нави да вземе 8 млн. евро за сръбски ас

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Трансферът на атакуващия полузащитник Петър Станич от „Лудогорец" в гръцкия „Олимпиакос" е пред финализиране. Двата клуба вече са изгладили основните си различия, като според медиите в Гърция остават за уточняване единствено крайните детайли по сделката.

„Олимпиакос" е изпратил финална оферта на стойност 8 милиона евро, която с предвидените бонуси може да достигне 10 милиона евро. Първоначално от Разград настояваха за твърди 10 милиона евро, но към момента предложението на гърците е най-силното и вероятно ще бъде прието.

Основната дискусия е около структурата на изплащане. „Лудогорец" настоява да получи голяма част от сумата авансово и веднага, докато планът на „червено-белите" предвижда разсрочено плащане.

Българският клуб ще запази при бъдещ трансфер на играча.

Сделката е лично одобрена и от старши треньора на гръцкия гранд Хосе Луис Мендилибар, който държи да има сръбския национал в състава си.