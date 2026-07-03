Най-изненадващият 1/16-финал на световното - Египет - Австралия 1:0 (На живо)

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В 14-ия 1/16-финал от световното Египет води 1:0 на Австралия. Двубоят се играе в Арлингтън.

Резултатът бе открит Емам Ашур в 13-ата мин. Той засече с глава центриране на Карим Хафез и не остави шанс на стража на съперника.

Египет, водени от голямата си звезда Мохамед Салах, за първи път прескочи група на световно. Африканците завършиха на второ място в потока си, без да допуснат загуба. Записаха престижно равенство с Белгия 1:1, победа над Нова Зеландия 3:1, а в последния кръг направиха 1:1 с Иран.

Австралия също бе втора в групата си. "Кенгурата" шокираха Турция на старта - 2:0. Последва загуба от единия от домакините - САЩ - 0:2. А в последния кръг от първата фаза врътнаха 0:0 с Парагвай.

Ето съставите на двата отбора:

АВСТРАЛИЯ: 18. Патрик Бийч - 3. Алесандро Чиркати, 19. Хари Сутър, 25. Лукас Херингтън - 5. Джордан Бос, 13. Ейдън О'Нийл, 22. Джаксън Ървайн, 16. Азиз Бехич - 8. Конър Меткалф, 20. Крисчън Волпато - 17. Нестор Иранкунда

ЕГИПЕТ: 23. Уфа Шобеир - 3. Мохамед Хани, 2. Ясер Ибрахим, 5. Рами Рабия, 15. Карим Хафез - 14. Хамди Фати, 19. Маруан Атия - 10. Мохамед Салах, 8. Емам Ашур, 11. Мостафа Зико - 22. Омар Мармуш