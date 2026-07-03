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https://www.24chasa.bg/sport/article/23164311 www.24chasa.bg

ЦСКА се справи с "Марек" в последната контрола (Снимки)

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СНИМКА: Георги Палейков

ЦСКА се справи с 2:0 с "Марек" в последната си контрола преди мача с "Дери Сити" в четвъртък.

Италианецът Стефано Сенси откри резултата още в 5-ата минута. Вторият гол падна чак в 55-ата, когато се разписа Петко Панайотов, а след това вкара и Йоанис Питас.

СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков Снимка: Георги Палейков

"Червените" представиха и отбора за новия сезон, като липсваше върналият се в тима Матиас Фаетон и Сейни Санянг, който пък бе даден под наем на "Ботев" (Враца). Фаетон се оплакал от болежки. Заради контузии не играха още Лео Перейра и Алехандро Пиедраита. 

СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков

Минути записа и най-новото попълнение Тамиру Уору. 

Срещата бе прекъсната за кратко от Християна Гутева след като една от котките на базата на ЦСКА нахлу на терена. 

СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков

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