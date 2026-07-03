ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

И Италия против санкции срещу руския патриарх, Ват...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23164331 www.24chasa.bg

Кристиано Роналдо се сдоби с нов треньор

832
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Кристиано Роналдо Снимка: Ройтерс

Австралиецът от гръцки произход Анге Постетоглу е новият наставник на саудитския "Ал Насър", където играе Кристиано Роналдо.

За последно той бе начело на "Нотингам Форест", но се задържа на поста под 40 дни. Преди това успя да спечели всичко със "Селтик" и донесе трофей във витрината на "Тотнъм", което не е лесно.

Постетоглу сменя на поста Жорже Жезус, който изведе тима до титлата в последното първенство, след което напусна поста. 

Постетоглу бе спряган за мениджър на Шотландия и Казахстан, но се нави да води тима на Кристиано. 

Кристиано Роналдо
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Повече качество на разумни цени по Черноморието, моля!