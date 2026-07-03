Кристиано Роналдо се сдоби с нов треньор

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Австралиецът от гръцки произход Анге Постетоглу е новият наставник на саудитския "Ал Насър", където играе Кристиано Роналдо.

За последно той бе начело на "Нотингам Форест", но се задържа на поста под 40 дни. Преди това успя да спечели всичко със "Селтик" и донесе трофей във витрината на "Тотнъм", което не е лесно.

Постетоглу сменя на поста Жорже Жезус, който изведе тима до титлата в последното първенство, след което напусна поста.

Постетоглу бе спряган за мениджър на Шотландия и Казахстан, но се нави да води тима на Кристиано.