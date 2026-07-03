"Левски" преподписа с капитана си

„Левски" и капитанът Кристиан Димитров подписаха нов договор до лятото на 2029 година.

Димитров се присъедини към отбора в края на 2022 година. Бранителят дебютира за „Левски" на 11 февруари 2023 година при загубата от „Черно море" с 0:1 във Велико Търново. На 27 октомври 2023 година той отбеляза първия си гол за клуба при загубата като гост с 1:2 от „Берое". До този момент е изиграл 108 мача и е отбелязал 10 гола със синия екип. Шампион на България за сезон 2025/26 година.

Централният защитник е капитан националния отбор на България, с 23 мача и 1 гол за „лъвовете". Той беше избран за Защитник №1 в българското първенство за 2024 година.