Изтеглят мача Англия – Мексико от световното по-рано заради очаквана гръмотевична буря?

Мачът на Англия срещу Мексико от осминафиналите на световното първенство по футбол вероятно ще бъде изтеглен по-рано и ще започне в 19 часа българско време в неделя.

Очаква се ФИФА да измести началния час на двубоя на стадион „Ацтека" в Мексико Сити, който първоначално беше насрочен за 3 часа наше време в понеделник (18 часа местно в неделя).

Според прогнозите по това време в района са възможни гръмотевични бури и проливни дъждове, въпреки че от международната федерация все още не са посочили официална причина за промяната.

Съгласно правилата за безопасност на турнира при засичане на мълния в радиус от осем мили (около 13 километра) от стадиона, мачът се прекъсва или началото му се отлага автоматично с 30 минути, пише Би Би Си.

Двубоят от груповата фаза между Франция и Ирак във Филаделфия бе прекъснат с повече от два часа заради пороен дъжд. Когато времето се оправи, отборите доиграха мача.