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https://www.24chasa.bg/sport/article/23164769 www.24chasa.bg

Кабо Верде срещу Аржентина, Меси срещу Мбапе, Холанд и Кейн (съставите)

Едуард Папазян, наш човек на мондиала

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Снимка: РОЙТЕРС

Сензацията на световното първенство Кабо Верде начело с вратаря си Возиня излиза за нов подвиг на стадион "Хард Рок" в Маями в предпоследния 1/8-финал.

Най-добрият футболист на предишното световно първенство Лионел Меси излиза титуляр срещу островитяните в битка за голмайстор №1.

В момента той е с 6 гола, а също толкова има лидерът и капитан на Франция Килиан Мбапе. Двамата не са изпълнявали дузпи. С по 5 попадения са норвежецът Ерлинг Холанд и англичанинът Хари Кейн (1 дузпа).

Ето съставите.

Аргентина: Е. Мартинес, Лисандро Мартинес, Ромеро, Медина, Молина, Де Паул, Макалистър, Фернандес, Меси, Алмада, Лаутаро Мартинес.

Кабо Верде: Возиня, Боржеш, Лопес, С. Кабрал, Морейра, Ленини, Ж. Кабрал, Д. Дуарте, Л. Дуарте, Да Коща, Мендеш.

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