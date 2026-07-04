Намесиха Иван Вуцов при новия рекорд по автоголове на световни първенства

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На световното първенство беше отбелязан рекорд по автоголове - 13.

По време на мача от 1/16-финалите срещу Австралия египетският защитник Мохамед Хани изпрати топката в собствената си врата за 1:1 (африканският би с дузпи 4:2). Предишният рекорд бе от шампионата в Русия през 2018-а - 12.

Хани за втори път на този мондиал си вкара автогол. В откриващия мач бранителят на египетския "Ал Ахли" се разписа грешно, за да донесе на Белгия ремито 1:1.

В доста статистически платформи (включително и в авторитетната Opta) веднага се появи информация, че Хани е вторият с 2 автогола на световни след нашата легенда Иван Вуцов.

Това обаче не е вярно. На мондиала през 1966-а в Англия Вуцов праща топката във вратата на Георги Найденов с летящ плонж, за да открие резултата при 0:3 от Португалия.

При 1:3 от Унгария заради объркване също на него дълго време е приписван автогол, но той е на Иван Давидов. В този мач на вратата е Симеон Симеонов.

Общо на световни първенства до момента са регистрирани 67 гола в собствената врата.