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https://www.24chasa.bg/sport/article/23164909 www.24chasa.bg

За първи път в историята Германия плаща за нов национален треньор

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Юрген Клоп е на световното първенство като анализатор на Magenta TV. СНИМКА: РОЙТЕРС

За първи път в историята Германия ще плати трансферна сума за треньор на националния отбор.

В петък по обед недоразумението Юлиан Нагелсман подаде поисканата му предния ден оставка. Начело с него бундестимът се сгромоляса на световното, отпадайки на 1/16-финал от Парагвай с дузпи. След това той нагло заяви, че иска да продължи да работи с отбора.

Това обаче в Германия не желаеше никой и шефовете посъветваха 38-годишния специалист. Така Нагелсман ще бъде запомнен като един от най-слабите треньори на Германия, но пък за сметка на това ще забогатее с 6,8 млн. евро обезщетение за предварително прекратения му договор до 2028 г.

Неудачният му избор ще поскъпне още, тъй като фаворитът за нов треньор на Германия Юрген Клоп има контракт като шеф на дирекция “Глобален футбол” в “Ред Бул” до 2029 г. Според “Билд” енергийният гигант ще изиска неустойка за напускането на един от най-успешните немски треньори през този век.

Сумата ще е 7-цифрена, пише изданието. Напомня се обаче, че от следващата година бундестимът ще бъде обличан от Nike срещу 100 млн. евро с договор до 2034-а, тъй че парите няма да са проблем за ГФС.

Юрген Клоп е на световното първенство като анализатор на Magenta TV. СНИМКА: РОЙТЕРС

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