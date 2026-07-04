Колумбия би 1:0 Гана за място в последния 1/18-финал, победителят отива на Швейцария

Канзас Сити е домакин на своеобразно носталгична среща, като мениджърът на Гана Карлос Кейрош се изправя срещу бившия си работодател Колумбия, докато южноамериканците се стремят да стигнат до осминафиналите за трето поредно участие на финалите на световното първенство.

Още в 14-ата минута Луис Суарес центрира в наказателното поле и намери Джон Ариас, който обработи топката и я прати в долния десен ъгъл за 1:0.

Победният гол за Колумбия на Джон Ариас Снимка: РОЙТЕРС

В крайна сметка това се оказа и крайният резултат в 1/16-финала, който излъчи последния осминафиналист.

Южноамериканците ще играят за място в топ 8 с Швейцария на 7 юли във Ванкувър.

Колумбия удължи серията си без загуба до девет международни мача (5 победи, 4 равенства), след като преди това завърши наравно 0:0 с Португалия и спечели Група K.

Това беше поредното отлично представяне в защита за „Лос Кафетерос" на световното първенство, които допуснаха само един гол по време на груповата фаза, за да останат в четирите си чисти мрежи в последните си шест мача от Световното първенство.

Може да им е нужно известно време, защото и четирите им гола в груповата фаза паднаха след 40-ата минута. Въпреки това треньорът Нестор Лоренцо и неговият отбор трябва да са уверени, че ще потвърдят статута си на фаворити тук, тъй като Колумбия спечели последните си четири мача срещу африкански отбори на Световното първенство, включително победата над упоритата ДР Конго в тазгодишната групова фаза.

Гана има възможност да се класира за осминафиналите на Световното първенство за първи път от 2010 г. насам, след като стигна до този етап като един от осемте най-добри отбора, класирали се на трето място, въпреки загубата с 2:1 в третия кръг от Хърватия. Този резултат сложи край на серия от пет поредни чисти мрежи в оспорвани срещи за „Черните звезди" (4 победи, 1 равенство) и те се нуждаеха от стабилна защита през цялото време, като средно владееха само 36% по време на груповата фаза на Световното първенство тази година - вторият най-нисък показател сред отборите, които се класираха за осминафиналите след Парагвай.

Освен ако не успеят да прекратят тенденцията от десет поредни международни мача с не повече от един гол, защитата им отново ще трябва да бъде непоколебима.

Тези два отбора никога не са се срещали. Колумбия спечели четири от петте си мача за всички времена на световните първенства срещу африкански страни, докато Гана загуби и трите си мача от Световните първенства срещу южноамерикански нации.

Снимка: РОЙТЕРС

Ето съставите.

Колумбия: Варгас, Муньос, Лукуми, Пуерта, Мохика, Санчес, Лерма, Х. Родригес, Ариас, Л. Диас, Кордоба.

Гана: Ати Зиги, Менса, Опоку, Люкасен, Сеная, Йиренки, Парти, Сибо, Семеньо, Аю, Уилямс.