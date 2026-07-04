8 причини да се възхищаваме и благодарим на Кабо Верде заради играта им на световното

Кабо Верде спря на крачка от чудото, но отборът ще остане част от историята на футбола – този мач срещу Аржентина ще се помни дълго време. Както и целият им път до и на световното първенство през 2026 г.

Ето поне осем причини да се възхищаваме, обичаме и благодарим на Кабо Верде.

1. Тактическа подготовка.

Кабо Верде е тактически най-подкованият аутсайдер на турнира. Футболистите се придържаха към първоначалния си план: разчитаха на организация, компактност и прецизно превключване на режимите на игра. Не го изоставиха, дори когато играта не вървеше по техния начин, разчитайки на силните си страни до самия край.

Основната им формация е 4-1-4-1. Когато противникът атакуваше, те често формираха линия от петима играчи, като полузащитникът се спускаше надолу. Атакуващата им опция е 4-4-1-1.

Направиха отлични промени през цялото световно първенство. Срещу Испания нямаше 4-4-1-1 – акцентът беше върху първоначалния подход. Срещу Уругвай и Саудитска Арабия показаха смелост и промениха състава си – както направиха и срещу Аржентина. Тяхната гъвкавост беше изключителна, като всеки ясно разбираше ролята си.

2. Кабо Верде са по-смели, отколкото може би си мислите

Те не се отбраняваха на всяка цена; винаги търсеха шанс. Нещата не се получиха срещу Испания, но в останалите мачове впечатлиха със своята дързост. Мачът срещу Аржентина беше най-показателен: те не издържаха, а се опитаха да играят въпреки риска от загуба.

Нивото на опонентите им на световното първенство с изключение на Саудитска Арабия предполагаше дефанзивен подход, но да наречем Кабо Верде типичен защитаващ се отбор е грешка. Те играха дефанзивно, а не отзад. Просто чакаха шансовете си и се възползваха максимално от всеки един.

Имаха известен късмет, но трите равенства (дори четири в редовното време) определено не са случайност, а резултат от тактическа подготовка и всеотдайност. И желание да играят като подценен отбор, а не като аутсайдер.

3. Този отбор е психологическо чудовище

Те се върнаха два пъти срещу Уругвай и Аржентина и два пъти устояха на натиска от Испания и Саудитска Арабия. Според Opta срещу тях е имало само осем възможности за гол в тези четири мача - феноменална цифра, като се има предвид калибъра на опонентите им.

През същия период Кабо Верде е допуснал една чиста опасност през второто полувреме - когато противниците, вече превъзхождащи ги по качество, търсеха гол и бяха принудени да поемат рискове. Така че, дори когато напрежението нарастваше, те не се пречупиха. Като се има предвид, че трябваше да се върнат в резултата след изоставане срещу Уругвай и Аржентина, това е първокласно представяне.

4. Возиня

Преди мача срещу Аржентина изглеждаше, че шумът около 40-годишния вратар с атрактивния прякор „Бабенцето" е неоправдан. Возиня не се открояваше статистически и не направи много спасявания като цяло, но ги направи зрелищни. Той спаси, въпреки че организираната му защита му помогна да играе надеждно.

Дори след Аржентина той заслужава изключителни похвали. По отношение на вратарството, това беше първокласен мач. Самообладанието на Возиня също беше впечатляващо: когато 40-годишен вратар паркира на земята с финт в наказателното поле световен шампион, струващ 150 милиона долара, това е нещо друго. Като се има предвид колко смело Возиня спираше същите тези нападатели под напрежение, това вече е фантастично.

Увереността на Возиня беше заразна за съотборниците му: те очевидно бяха по-спокойни в пробив и при рисковани прехващания. Знаеха, че зад тях стои психическа стена.

5. Кевин Ленини спря Лионел Меси – поне за половин час

Това не може да бъде подценявано: дефанзивният халф на "Краснодар", който само преди четири години играеше във втората лига на Португалия, от време на време успяваше да надиграе самия Меси. Нещо повече, той и съотборниците му принуждаваха аржентинеца да играе по-високо на терена, където се чувства по-малко комфортно.

Меси все пак намери вратата си, но дори Австрия не можа да го спре по този начин. Ленини има световно първенство от най-високо ниво: той съчета защитни умения с полезност в подготовката и преходните фази. Само героичният Возиня е претендент за ключов играч в най-голямата сензация на това световно първенство.

6. Ударите на защитника Сидни Кабрал

Фантастичен гол срещу Аржентина, а след това още един превъзходен удар, който Емилиано Мартинес едва спаси. Връхната точка на Кабо Верде на Световното първенство, а може би и на целия турнир.

7. Дерой Дуарте (българската следа, той е играч на "Лудогорец") – недооцененият работяга

Беше невероятно впечатляващо как се надиграваше с халфовете на Аржентина. Той дори отбеляза първия изравнителен гол. Като се има предвид, че Дерой започна световното първенство на пейката, а преди Аржентина беше титуляр само срещу Саудитска Арабия, той е и местен герой с пъстра история.

8. Двойката централни защитници са хладнокръвни майстори

Роберто Лопес и Диней поглъщаха противниците, дори когато те се затрудняваха. Лопес, от ирландски произход, беше поканен в Кабо Верде чрез LinkedIn. Той смяташе, че съобщението е спам – банков служител не може да бъде повикан в никой национален отбор!

Диней стана титуляр само преди година, замествайки Логан Коста, водещият и най-звезден играч на Кабо Верде, който играе за "Виляреал", но скъса предна кръстна връзка. Динев се вкопчи в шанса си и изигра турнира на живота си.

Както и много други: нападателят на руския "Акрон" Жилсон Беншимол заради червената му коса; нападателят Елио Варела за вкарания гол срещу Уругвай; халфът Жоао Фернандес – за фантастичното представяне срещу саудитците.

Един отбор, който се превърна в сензация. Благодарим за световното първенство през 2026 г. на националния отбор по футбол на Кабо Верде.