Вижте всички 1/8-финални двойки на световното по футбол и кога са мачовете

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Битката за световната титла продължава! Станаха ясни всички 1/8-финали на Мондиал 2026. А мачовете започват още тази вечер.

Ето всички 1/8-финални двойки и началните им часове в българско време:

Канада - Мароко (4 юли, 20:00 часа)

Парагвай - Франция (5 юли, 00:00 часа)

Бразилия - Норвегия (5 юли, 23:00 часа)

Мексико - Англия (6 юли, 03:00 часа)

Португалия - Испания (6 юли, 22:00 часа)

САЩ - Белгия (7 юли, 03:00 часа)

Аржентина - Египет (7 юли, 19 часа)

Швейцария - Колумбия (7 юли, 23:00 часа)

След това четвъртфиналите ще се проведат на 9-12 юли.

В тях се изправят победителите от:

Канада/Мароко - Парагвай/Франция

САЩ/Белгия - Португалия/Испания

Бразилия/Норвегия - Мексико/Англия

Швейцария/Колумбия - Аржентина/Египет





Полуфиналите са на 14 и 15 юли.

Мачът за третото място е в полунощ на 19 юли.

Финалът е насрочен в 22 ч. на 19 юли.