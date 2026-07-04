Вижте всички 1/8-финални двойки на световното по футбол и кога са мачовете

Битката за световната титла продължава! Станаха ясни всички 1/8-финали на Мондиал 2026. А мачовете започват още тази вечер.
Ето всички 1/8-финални двойки и началните им часове в българско време:
Канада - Мароко (4 юли, 20:00 часа)
Парагвай - Франция (5 юли, 00:00 часа)
Бразилия - Норвегия (5 юли, 23:00 часа)
Мексико - Англия (6 юли, 03:00 часа)
Португалия - Испания (6 юли, 22:00 часа)
САЩ - Белгия (7 юли, 03:00 часа)
Аржентина - Египет (7 юли, 19 часа)
Швейцария - Колумбия (7 юли, 23:00 часа)
След това четвъртфиналите ще се проведат на 9-12 юли.
В тях се изправят победителите от:
Канада/Мароко - Парагвай/Франция
САЩ/Белгия - Португалия/Испания
Бразилия/Норвегия - Мексико/Англия
Швейцария/Колумбия - Аржентина/Египет
Полуфиналите са на 14 и 15 юли.
Мачът за третото място е в полунощ на 19 юли.
Финалът е насрочен в 22 ч. на 19 юли.