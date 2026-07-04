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https://www.24chasa.bg/sport/article/23166450 www.24chasa.bg

"Левски" преподписа и с основен халф

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„Левски" и полузащитникът Гашпер Търдин подписаха нов договор до лятото на 2028 година, съобщават от "Герена".

Търдин се присъедини към отбора в началото на 2025 година. Халфът дебютира за „Левски" на 15 февруари 2025 година при победата над „Хебър" с 4:1 в Пазарджик. На 4 октомври 2025 година той отбеляза първия си гол за клуба при победата с 3:1 над „Берое" на стадион „Георги Аспарухов".

До този момент е изиграл 53 мача и е отбелязал 1 гол със синия екип. Шампион на България за сезон 2025/26 година.

"ПФК „Левски" благодари за професионалното отношение и пожелава на Гашпер Търдин още много победи и щастливи мигове със синята фланелка", написаха "сините", в чиито редици халфът заема важна роля.

Вчера с "Левски" преподписа и капитанът Кристиан Димитров.

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