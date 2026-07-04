Няма да местят 1/8-финала Мексико - Англия

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Въпреки опасенията от гръмотевични бури 1/8-финалът от световното първенство между Мексико и Англия на стадион "Ацтека" в Мексико Сити няма да бъде изтеглен за по-рано. Двубоят ще започне по план 3,00 ч българско време в понеделник (18 в неделя местно).

От ФИФА обявиха, че промяна не се предвижда, но времето ще се следи до последно. По правилник ФИФА има право да мести мачове при форсмажорни обстоятелства или заради безопасност.

Англичанинът Морган Роджърс сподели, че отборът приема ситуацията като поредното предизвикателство и ще бъде готов независимо от всичко.

Селекционерът Хавиер Агире се обяви твърдо против евентуално преместване в по-ранен час (например на обяд), тъй като 18,00 ч е идеален за тима му, а и мексиканците не искат да играят по обед.

"Не мисля, че сме играли в 12,00 часа от 40 години. Този отбор никога не е играл в такъв час под мое ръководство", заяви Агире.