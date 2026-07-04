Кралят на Англия мрази футбола

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Принцът на Уелс Уилям разкри в американския подкаст New Heights, че страстта му към футбола не е наследена от баща му крал Чарлз III.

Според него дори кралят на Великобритания (Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия) мрази футбола, който не е популярен в аристократичната династия. Както е известно, Англия е родината на футбола

През 2000 г. приятели водят Уилям на двубой между "Астън Вила" и "Болтън", като в първи тим играе бившият селекционер на Англия Гарет Саутгейт. Оттогава Уилям е верен фен на "Вила".

Принцът е патрон на Английската футболна асоциация и редовно подкрепя националния отбор. Той изрази готовност да отлети за САЩ, ако Англия стигне до финала на световното първенство на 19 юли в Ню Джърси.

Уилям похвали новия германски мениджър на „трите лъва" Томас Тухел, като отбеляза, че той е подобрил психологическата подготовка на играчите и им дава повече тактическа свобода в сравнение с по-дефанзивния стил на Саутгейт.