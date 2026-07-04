Синдикатът на футболистите не е искал почивки за водопой на световното

Международният профсъюз на футболистите (FIFPro) обяви, че не е настоявал пред ФИФА за въвеждане на задължителни паузи за хидратация във всеки мач от световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

Това противоречи на твърденията на президента на централата Джани Инфантино, който по-рано обяви, че спиранията по средата на всяко полувреме са въведени единствено с цел опазване здравето на играчите, а не заради търговски интереси.

Профсъюзът настоява, че паузи за вода трябва да се правят само при екстремни горещини (над 28 градуса). Според източник от организацията, спирането на играта в стадиони с контролирана температура няма никакъв смисъл, освен търговски.

От ФИФА потвърдиха, че паузите са спонсорирани от бранда Powerade (собственост на Coca-Cola), но твърдят, че това е част от вече съществуващ договор. В същото време телевизиите използват тези допълнителни прекъсвания, за да излъчват реклами.