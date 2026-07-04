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До 38 градуса ще стигне жегата на Парагвай - Франция във Филаделфия

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Стадионът във Филаделфия Снимка: Ройтерс

Мачът от осминафиналите на световното първенство 2026 между отборите на Парагвай и Франция може да се играе при температура около 38 градуса.

Срещата ще се проведе във Филаделфия и ще започне довечера в полунощ българско време. Към момента се очаква мачът да се изиграе по програма.

„Жегата не влияе нито на атаката ни, нито на защитата. Знаехме, че ще бъде горещо. Имахме различни протоколи с медицинския щаб, за да се справим с този аспект. Това е фактор, за който знаехме. Всички отбори са се подготвили за него.

Да, може да окаже влияние, но не конкретно върху нас. Не се фокусирам върху жегата. Тя е просто един от факторите", заяви селекционерът на френския национален отбор Дидие Дешан на пресконференцията преди мача.

Стадионът във Филаделфия Снимка: Ройтерс

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