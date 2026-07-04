„Споделени игри" помагат на деца в риск да спортуват на Витоша (снимки)

За осма година надпреварите показаха, че планината е за всички

За осма поредна година Споделените игри показаха, че планината е за всички и заедно можем да бъдем по-толерантни и ангажирани към хората със специални нужди и техните проблеми в съвременното общество. „София – европейска столица на спорта", Национална спортна академия „Васил Левски", Сдружение „ПараКидс" и Дирекцията на Природен парк „Витоша" организираха днес уникален спортен празник на Игликина поляна. В него предимно деца в неравностойно положение получават напътствия и възможност да спортуват, подпомагани от свои връстници ученици.

Събитието цели социализация и интеграция на младежи със специални нужди към възможностите на активния начин на живот чрез спорт и споделени игри в природна среда. Вече две десетилетия тече процес по утвърждаване и популяризиране на специализиран център „Игликина поляна" в ПП „Витоша" за спорт в планината и като пример за възползване от благоприятните фактори за въздействие на околната среда върху организма. Изградената през 2004 година от Дирекцията на Природен парк „Витоша" спортно-информационна алея за хора с увреждания на опорно-двигателния апарат в местността Игликина поляна се превърна в много посещавано и предпочитано място за отдих.

Празникът бе открит от Даниела Садикова – съосновател на Движение „ПараКидс", Анатоли Илиев – организационен секретар на „София – европейска столица на спорта" и Явор Тасев от клуб по таекуон-до „Списаревски". Тримата поздравиха присъстващите и благодариха на участниците. Изтъкнаха важната мисия да помагаме на хората със специфични потребности да се включат в активностите, които предлага Витоша чрез този оформил се като специализиран център за физически занимания на всеки в неравностойно положение в обществото.

Осмите поред „Споделени игри" продължиха традицията, като младежите се събраха на поляната за разнообразните състезания и занимания. Програмата отново предвиждаше надпревари в над 10 вида спорт и игри, в които взеха споделено участие хора със специални нужди. В организацията активно се включиха Спортен клуб „Вертикален свят" и Сдружение „ПараКидс". Целта е по естествен път, чрез спорта да бъдат въвлечени в активни действия и младежи в неравностойно положение. Наред с това - да се запознаят децата с възможностите и спецификите във видовете спорт при занимания на хора, които се нуждаят от помощ и съдействие. За шеста поредна година към участниците с демонстрации се включиха 50 млади спортисти от клубовете по таекуон-до "Списаревски", "Гранит" и "Люлин" с цел да приобщят към спорта хората със специални потребности. При голям интерес преминаха и организираните от ПараКидс специализирани игри, които освен състезателния си характер имат много силен възпитателен и социален ефект.

Дарителската кампания на ДПП „Витоша" „Витоша – достъпна за всички", стартира през ноември 2017 г. под мотото „Избери, за да помогнеш!". Още през 2018 г. бяха събрани 21 000 лв., които послужиха за възстановяване на съществуващите и изграждане на нови съоръжения на Игликина поляна за хора със специфични нужди. Сред дарителите е Фондация „София - европейска столица на спорта" - инициатор на „Споделени игри", подпомогнала кампанията, реновирала тогава пътя до Игликина поляна за по-лесен и безопасен достъп и осигурила специално изработена люлка за ползване от хора в неравностойно положение.

„Споделените игри" са продължение на проведения през 2018 г. щафетен супермаратон „Един ден на Витоша" с основното участие на алпиниста Дойчин Боянов в компанията на известни спортисти и хора с увреждания. Огромен интерес тогава предизвика и филмът, отразяващ спортното събитие, чиято направа също бе подпомогната от „София – европейска столица на спорта", припомнят организаторите.