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Кими Антонели е най-младият с победа в спринт от Формула 1

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Кими Антонели спечели за първи път спринт във Формула 1. Снимка: Ройтерс

Кими Антонели продължава да попълва колекцията си.

19-годишният италианец вече си и има и победа в спринт от Формула 1 и е най-младият с подобно постижение. На легендарната писта "Силвърстоун" пилотът на "Мерцедес" стартира втори в Гран при на Великобритания след седемкратния световен шампион Луис Хамилтън ("Ферари"). В 8-ата обиколка Антонели излезе начело и това му бе достатъчно.

Трети завърши носителят на титлата Ландо Норис ("Макларън"), следван от Джордж Ръсел с другия "Мерцедес", който води здрава битка с Шарл Льоклер ("Ферари") и стартиралия трети Макс Верстапен ("Ред Бул").

Кими увеличи аванса си пред Ръсел в генералното, а по-късно е квалификацията за основното състезание. 

Кими Антонели спечели за първи път спринт във Формула 1. Снимка: Ройтерс

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