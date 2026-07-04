Кими Антонели е най-младият с победа в спринт от Формула 1

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кими Антонели продължава да попълва колекцията си.

19-годишният италианец вече си и има и победа в спринт от Формула 1 и е най-младият с подобно постижение. На легендарната писта "Силвърстоун" пилотът на "Мерцедес" стартира втори в Гран при на Великобритания след седемкратния световен шампион Луис Хамилтън ("Ферари"). В 8-ата обиколка Антонели излезе начело и това му бе достатъчно.

Трети завърши носителят на титлата Ландо Норис ("Макларън"), следван от Джордж Ръсел с другия "Мерцедес", който води здрава битка с Шарл Льоклер ("Ферари") и стартиралия трети Макс Верстапен ("Ред Бул").

Кими увеличи аванса си пред Ръсел в генералното, а по-късно е квалификацията за основното състезание.