Героят на Парагвай Орландо Хил редовно бягал от училище

Героят на шокиращата серия дузпи между Германия и Парагвай беше вратарят Орландо Хил. Той спаси две от първите четири германски дузпи и в крайна сметка спечели серията на осминафиналите на световното първенство.

А това е човек, който никога не е възнамерявал да играе на вратата.

Първият важен момент в кариерата на Хил е в клуб “13 юни” в Сан Лоренсо.

“Винаги съм мечтал да играя футбол”, казва Орландо пред местното издание El Nacional. “В началото бях нападател, а после ми дадоха избор: или ще застана на вратата, или няма да играя”, признава той.

13-годишният Хил избира да пази. Но вратата в началото не го избира - пропуска много голове. Затова работи усилено върху себе си: постоянно гледа записи на Валдес и Касияс и дори пропуска училище, за да тренира.

Пробивът му е повиквателна в парагвайския национален отбор до 17 години. Уникална възможност: представители на националния отбор идват да оценят играч от регионален тим.

Всичко това благодарение на Тито Пералта, който открива Хил преди девет години. По това време той е президент и треньор на “13 юни”. “Той изигра пет мача за нас и аз се обадих на треньора на парагвайския национален отбор до 17 години Густаво Мориниго”, спомня си Пералта. Треньорът го вижда и още на следващата седмица Хил

е повикан в националния отбор

Така Орландо е забелязан от парагвайския клуб “Сан Лоренсо” и подписва.

Между другото, Пералта дава на Хил забавен прякор: Куртоа.

А кого самият Хил посочва като свои идоли? “Още от детството харесвах Мануел Нойер”, казва той. “След това Тер Стеген и Тибо Куртоа ми хванаха окото, защото характеристиките им са подобни на моите. А също и Чилаверт. Заради ударите и лидерските му качества”, обяснява вратарят.

Постепенно Хил си осигурява място в първия отбор на “Сан Лоренсо”. Представянето му е непостоянно, борбата за титулярно място е жестока. Важно е да се имат предвид реалностите на парагвайския футбол: клубове от средата на таблицата като “Сан Лоренсо” не плащат постоянно. Заплатите не само са оскъдни, но и често се бавят.

А Хил тогава изпитваше сериозни семейни проблеми.

Синът му Лаутаро Даниел е роден преждевременно и се нуждае от сериозни медицински грижи в първите си дни. “Когато се роди Лаутаро, нямахме абсолютно нищо”, споделя съпругата му Мелиса Авалос.

Заради това през 2022 г. Хил продаваше почти всичко, което притежава. “Той продаде обувките си, маратонките си – всичко... Буквално всичко”, казва Мелиса.

Сред продадените вещи са клубни екипи и фланелката на националния отбор на Парагвай до 20 години, която Жил носи на “Копа Америка” през 2019 г. За него това е специална реликва – символ на сбъдната мечта.

Хил не обича да си спомня за това време. Наскоро той просто отговори: “Благодарен съм на Бог за всичко, което ни даде, и за всичко, през което аз и семейството ми преминахме”.

В началото на 2024 г., когато аржентинският “Сан Лоренсо” сменя президента си, друг човек - Марио Хара, оказва значително влияние върху кариерата на Хил. Чрез него Пералта се свърза с новия шеф на клуба Марсело Морети, и му разказа за талантливия вратар.

Хил е даден под наем с опция за закупуване и изпратен в дублиращия отбор. Там той убеждава с представянето си, “Сан Лоренсо” го купува и постепенно го вкарва в първия отбор. После кариерата му тръгва нагоре. В началото на 2025 г. Хил започна да играе редовно за “Сан Лоренсо” и бързо привлече вниманието на треньора на националния отбор.

Хил дебютира през септември 2025 г.

на 25-годишна възраст, всъщност доста късно

Но той веднага прави впечатление: Парагвай побеждава Перу с 1:0.

През 2025 г. Пералта е попитан за най-добрите качества на Хил. “Той е много добър с краката си и спасява дузпи”, отговори той. “Всъщност е истински специалист по 11-метровите. Справя се много добре с ударите от близко разстояние и тези в движение, а напоследък си е подобрил играта както във въздуха, така и в ситуациите “един на един”, уточнява той.

Преди месец Орландо има възможност да демонстрира уменията си в мач между “Сан Лоренсо” и “Ривър Плейт”. Той спасява две дузпи, а след това съотборниците му пропускат четвъртата и петата. Напомня ли ви нещо? Но “Сан Лоренсо” губи.

“Сан Лоренсо” губи и по-късно Хил е попитан дали не е обмислял сам да бие дузпа. “Да, но треньорът посочи изпълнителите и аз реших да уважа това. За съжаление, загубихме”, отговоря той.

Сега дузпите се развиват по съвсем различен начин за Хил.

Само преди няколко седмици той си навлича проблеми с местната легенда Хосе Луис Чилаверт. “Той не говори, играе тихо”, смъмри го бившият национален вратар. “Футболът е комуникация, особено за вратаря. Щом противникът влезе в последната третина, нашите защитници вече са в наказателното поле и Хил трябва да вика – и да ги моли да вдигнат линията на отбраната 10 метра по-високо.”