ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хавиер Ибаниес ще боксира за титла на WBC

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23167143 www.24chasa.bg

40-годишният Модрич подписва нов договор с "Милан"

852
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Лука Модрич Снимка: Ройтерс

Лука Модрич, който на 9 септември навършва 41 г., иска да остане в „Милан" за още един сезон, съобщава „Гадзета дело спорт".

Ръководството на италианския клуб и старши треньорът Рубен Аморим вече са се свързали с 40-годишния хърватин, за да го уверят, че е ключова част от проекта им. Договорът на полузащитника изтече на 30 юни и въпреки че окончателно решение все още няма, той е склонен да подпише ново споразумение.

За „Милан" от лятото на 2025 г. хърватинът има 37 мача, 2 гола и 3 асистенции.

За родината си на световното записа 4 мача и 1 асистенция (отпадане на 1/16-финал от Португалия с 1:2).

Лука Модрич Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Повече качество на разумни цени по Черноморието, моля!