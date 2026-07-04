40-годишният Модрич подписва нов договор с "Милан"

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Лука Модрич, който на 9 септември навършва 41 г., иска да остане в „Милан" за още един сезон, съобщава „Гадзета дело спорт".

Ръководството на италианския клуб и старши треньорът Рубен Аморим вече са се свързали с 40-годишния хърватин, за да го уверят, че е ключова част от проекта им. Договорът на полузащитника изтече на 30 юни и въпреки че окончателно решение все още няма, той е склонен да подпише ново споразумение.

За „Милан" от лятото на 2025 г. хърватинът има 37 мача, 2 гола и 3 асистенции.

За родината си на световното записа 4 мача и 1 асистенция (отпадане на 1/16-финал от Португалия с 1:2).