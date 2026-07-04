Возиня от Кабо Верде вече е вратар №1 в света по последователи с над 21,7 млн.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вратарят на националния отбор на Кабо Верде, Возиня, приключи участието си на световното първенство, но популярността му продължава да расте.

След драматичното отпадане от Аржентина с 2:3 40-годишният вратар на португалския „Шавеш" вече има над 21,7 милиона последователи в социалната мрежа инстаграм.

Така той е вратар (действащ или не) №1 в света по този показател. След него остана испанецът Икер Касияс с 20,4 млн., а трети се нарежда костариканецът Кейлор Навас с 19 млн.

До първия двубой на световното първенство Возиня бе следван от едва 56 000 души.

Вратарят събра цели 3,5 милиона последователи само след равенството 0:0 срещу Испания в груповата фаза.

„Това е пълно безумие", коментира самият 40-годишен футболист.