Возиня от Кабо Верде вече е вратар №1 в света по последователи с над 21,7 млн.

Вратарят на националния отбор на Кабо Верде, Возиня, приключи участието си на световното първенство, но популярността му продължава да расте.
След драматичното отпадане от Аржентина с 2:3 40-годишният вратар на португалския „Шавеш" вече има над 21,7 милиона последователи в социалната мрежа инстаграм.
Така той е вратар (действащ или не) №1 в света по този показател. След него остана испанецът Икер Касияс с 20,4 млн., а трети се нарежда костариканецът Кейлор Навас с 19 млн.
До първия двубой на световното първенство Возиня бе следван от едва 56 000 души.
Вратарят събра цели 3,5 милиона последователи само след равенството 0:0 срещу Испания в груповата фаза.
„Това е пълно безумие", коментира самият 40-годишен футболист.