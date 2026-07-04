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https://www.24chasa.bg/sport/article/23167397 www.24chasa.bg

Возиня от Кабо Верде вече е вратар №1 в света по последователи с над 21,7 млн.

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След секунда Возиня ще спаси удар на Лионел Меси. Снимка: Ройтерс

Вратарят на националния отбор на Кабо Верде, Возиня, приключи участието си на световното първенство, но популярността му продължава да расте.

След драматичното отпадане от Аржентина с 2:3 40-годишният вратар на португалския „Шавеш" вече има над 21,7 милиона последователи в социалната мрежа инстаграм.

Така той е вратар (действащ или не) №1 в света по този показател. След него остана испанецът Икер Касияс с 20,4 млн., а трети се нарежда костариканецът Кейлор Навас с 19 млн.

До първия двубой на световното първенство Возиня бе следван от едва 56 000 души.

Вратарят събра цели 3,5 милиона последователи само след равенството 0:0 срещу Испания в груповата фаза.

„Това е пълно безумие", коментира самият 40-годишен футболист.

След секунда Возиня ще спаси удар на Лионел Меси. Снимка: Ройтерс

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