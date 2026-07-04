Атака в последната обиколка донесе победа на Никола Цолов в спринта на "Силвърстоун"

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За Никола Цолов стартовата позиция май не е чак толкова важна.

Българският пилот във Формула 2 потегли шести в спринта за Гран при на Великобритания, но с атака в последната обиколка постигна петата си победа за сезона, с която поведе в генералното класиране.

Състезателят на "Кампос рейсинг" спечели места още на старта и стана трети. Тогава на пистата "Силвърстоун" излезе автомобил за сигурност заради инцидент между Джон Бенет и Себастиан Монтоя. При рестарта Цолов изпревари Рафаел Виягомес и се настани зад водача и №1 в класирането за шампионата Габриеле Мини. При няколко здрави атаки от страна на Българския лъв италианецът се защити, но в началото на последния тур направи грешка и блокира колелата. Това се оказа достатъчно за Цолов, който го задмина.

С тази атака в последната обиколка българският пилот спечели спринта на легендарната британска писта "Силвърстоун".

Така нашият пилот има 116 точки, с колкото е и Мини, но Цолов води в генералното, защото е с повече победи.

В неделя е основното състезание и нашият състезател ще стартира пети.