Аржентина е играла 12 елиминации по 120 мин на световно, губи само 2 от Германия

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Аржентинският национален отбор победи Кабо Верде на 1/16-финалите на мондиала (3:2 след продължения) и подобри статистиката си за победи в мачове с продължения на световни финали.

Този двубой бе 12-ият елиминационен за аржентинците в рамките на световни първенства, в който 90-те минути не стигнаха за излъчване на победител.

Тимът е постигнал 10 победи в тях - 4 в самите продължения (включително на финала на мондиал 1978 срещу Нидерландия - 3:1) и 6 след изпълнение на дузпи (включително на финала на мондиал 2022 срещу Франция – 3:3, 4:2 при дузпите).

Загубите са само 2. И двете са от Германия (след дузпи на 1/4-финалите на мондиал 2006 и в продълженията на финала на мондиал 2014).