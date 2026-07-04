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https://www.24chasa.bg/sport/article/23167708 www.24chasa.bg

Освиркаха мощно англичаните пред хотела в Мексико Сити

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Снимка: Ройтерс

Националният отбор на Англия бе посрещнат с мощни освирквания и възгласи „Мексико!" при пристигането си в хотела в Мексико Сити преди мача от 1/8-финалите на световното първенство.

Пред сградата се събраха стотици местни фенове. Входът се охранява от представители на Националната гвардия на Мексико, а в близост до кордона дежурят полицаи от частите за справяне с безредици.

Мерките за сигурност бяха затегнати след оплакване от страна на Еквадор. Преди мача от 1/16-финалите срещу Мексико, местните привърженици умишлено пречеха на футболистите да спят през нощта, като използваха високоговорители, клаксони и мотори в близост до хотела. Впоследствие Мексико спечели двубоя с 2:0.

Англия се опита да запази в тайна мястото на настаняване на отбора от опасения, че адресът ще стане публично достояние.

Мачът между Мексико и Англия ще се изиграе на стадион „Ацтека" в понеделник от 3 ч.

Снимка: Ройтерс

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