От Чепеларе стартира рали "Пампорово"

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С церемониален старт в центъра на Чепеларе официално беше дадено началото на петото издание на рали „Пампорово" - кръг от националния рали шампионат на България.

Площад „Олимпийски" събра състезатели, екипи, официални гости и многобройни фенове на автомобилния спорт, които поставиха началото на един от най-очакваните рали уикенди в страната.

След едногодишното отсъствие на надпреварата, рали „Пампорово" се завръща с обновено трасе и осем специални етапа с обща дължина 80,47 състезателни километра, разположени по живописните и предизвикателни пътища на Родопите. Сред акцентите в програмата е новият специален етап „Смолян", който ще бъде и най-дългото скоростно изпитание през първия състезателен ден.

След официалната церемония екипажите се отправят към първите състезателни километри.