Суперкомпютър дава 28,9% шанс на Франция да стане световен шампион

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Суперкомпютърът на статистическата платформа Opta обнови прогнозата си за победител на световното първенство преди 1/8-финалите.

Основният фаворит е Франция. Вероятността за нейния триумф се оценява на 28,9%, а шансовете на тима на Дидие Дешан да стигне до финала са 44,7%.

На второ място е Аржентина с 16,3% шанс за титлата, а на трето - Испания с 13%.

Следват Бразилия (9,1%), Англия (8,1%) и Португалия (5%).

Твърде често прогнозите на суперкомпютрите са оборвани, но на фона на развитието на мондиала тази за Франция изглежда доста достоверна.