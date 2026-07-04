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Серена Уилямс се отказа от двойките със сестра си, шампионката на "Уимбълдън" отпадна

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Серена Уилямс

Серена Уилямс се отказа от участие  при двойките на "Уимбълдън".

Завърналата се в тениса бивша №1 трябваше да играе със сестра си Винъс, но не може заради контузията в коляното, която получи в мача си поединично, загубен от Мая Джойнт. 

"Връщането ми в турнири бе подарък, а възможността да играе заедно с Винъс отново означаваше всичко за мен. Направих всичко възможно, но коляното ми не е готово", написа 44-годишната носителка на 23 титли от "Големият шлем". 

От "Уимбълдън" отпадна шампионката за миналия сезон Ига Швьонтек (Пол), която в третия кръг загуби 6:7 (9:11), 2:6, от Александра Еяла (Филипини). 

Серена Уилямс

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