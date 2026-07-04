Матеус: Нагелсман не е единственият виновник за провала на Германия!

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Бившият капитан на германския национален отбор Лотар Матеус смята Юрген Клоп за най-подходящата фигура за поста старши треньор на Германия.

След отпадането от Парагвай на 1/16-финалите на световното Нагелсман бе накаран да подаде оставка.

„Германският футболен съюз (ГФС) трябва да взема трудни решения, които понякога болят.

Нагелсман подаде оставка три дни след като отказа да си тръгне. Мисля, че върху него беше оказан натиск, не само от страна на федерацията, но и от обществеността. Затова той вече не заема този пост.

Но трябва също да се каже, че Нагелсман очевидно не е единственият виновник за случилото се.

Всеки в ГФС трябва подробно да анализира собствените си действия. Не само старши треньорът, но и всички ръководители трябва да поемат отговорност за това, че Германия отново изхвърча с гръм и трясък от Световното първенство.

Първата сериозна грешка беше оформянето на удължаването на договора на Нагелсман до 2028-а преди почти година с голямо обезщетение при прекратяване.

Ако Клоп поеме националния отбор, което всички очакваме, това ще бъде най-доброто решение. Това е кандидатът, който е необходим за бъдещите успехи", коментира бившият треньор на България.