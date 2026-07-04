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Антонели удари "Ферари" и тръгва първи на "Силвърстоун"

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Андреа Кими Антонели тръгва първи на "Силвърстоун". Снимка: Ройтерс

Победителят в спринтовото състезание на "Сълвърстоун" и лидер в класирането на Формула 1 Андреа Кими Антонели ще стартира първи в Гранд при на Великобритания в неделя. Той успя да изпревари със 175 хилядни пилота на "Ферари" Шарл Льоклер, трети остана 7-кратния световен шампион Луис Хамилтън с втория болид на италианския тим. Съотборникът на Антонели в "Мерцедес" Джордж Ръсел бе едва четвърти на родното си трасе.

Пилотът на "Ред Бул" Исак Хаджар даде пето време и бе доста пред съотборника си Макс Верстапен, който ще тръгне седми. Между тях се наместиха двамата пилоти на "Макларън" Ландо Норис (шести) и Оскар Пиастри (осми). Девети и десети са двамата от RB Арвид Линдблад и Лиам Лоусън.

Така само пилоти от пет екипа се наместиха в десетката на квалификацията.

Андреа Кими Антонели тръгва първи на "Силвърстоун".
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