Време е за 1/8-финал №1 на световното - Канада и Мароко 0:0, голмайсторът на африканците се контузи (На живо)

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Канада, един от домакините на историческия мондиал, излиза в първи 1/8-финал на световното. Съперник е коравият тим на Мароко.

В Хюстън двата тима играят при 0:0.

Двубоят започна с натиск на Канада. Още в 5-ата мин Джонатан Дейвид накара стража на Мароко Буну да се намеси за първи път.

В 11-ата ми канадците стигнаха до чисто голово положение. Тани Олувасев бе намерен в наказателното поле. Атакуващият играч пое топката с гръб към вратата, завъртя се и се измъкна от бранител на мароканците. Последва удар, но Буну отрази.

Точно преди водопоя дойде и лоша новина в лагера на Мароко. Голмайсторът на тима - Исмаел Сайбари, се контузи. Вкаралият 3 гола до момента на турнира бе заменен принудително от Софиян Рахими.

Чак в 29-ата мин дойде и първият точен удар за африканците. Шутът на резервата Рахими обаче попадна право в обсега на Крепо.

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За северноамериканците това е първи 1/8-финал в историята им. Мароко пък има да защитава класирането си от миналия мондиал, когато африканците завършиха 4-и.

Канада завърши на второ място в своята група зад лидера Швейцария. В 1/16-финалите "кленовите листа" победиха 1:0 РЮА.

Мароко също бе на второ място след Бразилия. В първия си мач от елиминациите африканците отстраниха Нидерландия след дузпи.

Преди срещата пък бе отбелязан националния празник на САЩ, който е днес. На стадиона в Хюстън бе изпят химна на Америка по случай 250-ата годишната от независимостта на Америка.

Ето съставите на двата отбора:

Канада: 16. Максим Крепо - 2. Алистър Джонстън, 15. Моис Бомбито, 4. Люк де Фужерол, 22. Ричи Ларея, 23. Нико Сигур – 17. Таджон Бюканън, 7. Стивън Еустакио, 20. Али Ахмед, 12. Тани Олувасеви - 10. Джонатан Дейвид

Мароко: 1. Ясин Буну - 2. Ашраф Хакими, 14. Иса Диоп, 3. Нусаир Мазрауи, 25. Редуан Халал - 6. Аюб Буади, 24. Нийл Ел Айнауи - 10. Браим Диас, 8. Азедин Унахи, 23. Билал Ел Ханус - 11. Исмаел Сайбари