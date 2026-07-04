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Анчелоти: Само един човек може да ми даде квалифициран съвет

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Карло Анчелоти Снимка: Ройтерс

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти отговори на критиките към него за представянето на световното, като заяви, че сър Алекс Фергюсън е единственият човек с по-голяма квалификация от него и може да оценява работата му, както и да му даде правилен съвет.

Въпреки че отборът се класира за осминафиналите след победа с 2:1 над Япония, италианският специалист беше разкритикуван за избора си на състав и равенството 1:1 с Мароко.

Пред изданието Folha de Sao Paulo Анчелоти коментира:

„Имам зад гърба си над 1400 мача. Това може да не е достатъчно, за да „разбираш" футбола, но определено е добър опит. Приемам съвети от всеки, но единственият по-подходящ да ми ги даде е Алекс Фергюсън, който има над 2000 мача."

Карло Анчелоти Снимка: Ройтерс

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