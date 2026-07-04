Саръбоюков спечели с 8,24 м в Пловдив

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Бронзовият медалист от шампионата на планетата Божидар Саръбоюков спечели първото място на скок дължина на турнира по лека атлетика "Розаимпекс" в Пловдив.

Атлет номер 1 на България постигна резултат от 8,24 метра. Националният рекорд на звездата ни от световна величита е 8,45 м.

Александра Начева триумфира в коронната си дисциплина троен скок с 13,57 метра.

Европейската шампионка на 100 метра за девойки Радина Величкова взе златото в тази дисциплина с 11,71 секунди, а националната рекордьорка на 60 метра за девойки Рая Димитрова постигна 11,81, което е покрит норматив за световното първенство до 20 години в Орегон (САЩ).

Никола Караманолов беше най-бърз в спринта на 100 метра при мъжете с 10,44 секунди. В сериите той записа 10,37.