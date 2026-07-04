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Йонас Вингегор първи облече жълтата фланелка в "Тур дьо Франс"

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Йонас Вингегор е първият носител на жълтата фланелка в започналата обиколка на Франция. Снимка: Ройтерс

Бивш шампион е първият водач в класирането на 113-ата колоездачна обиколка на Франция.

Двукратният победител Йонас Вингегор  облече жълтата фланелка, след като с Visma спечели отборното бягане по часовник в Барселона. 

Така датчанинът е с 8 секунди пред легендата в спринта Филипо Гана (Ит), чийто отбор Netcompany Ineos е втори. Носителят на титлата и суперфаворит Тадей Погачар от Словения е трети на 12 секунди със своя ОАЕ. 

Вингегор наскоро спечели стартиралата в България обиколка на Италия. 

Вторият етап от "Тур дьор Франс" е от Тарагона до Барселона (168,5 км). 

Йонас Вингегор е първият носител на жълтата фланелка в започналата обиколка на Франция. Снимка: Ройтерс

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