"Локо" (Сф) за първи път не спечели при Любо Пенев след 3:3 и 3 греди

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"Локо" (Сф) направи равенство 3:3 срещу косовския "Дукажини" в третата си контрола в Банско. Така "железничарите" за първи път при новия си треньор Любо Пенев не спечелиха след 2:1 над косовския шампион "Дрита" и друг представител на тази държава - "Малишева" (3:2).

Първото полувреме бе изключително динамично, като бяха отбелязани четири гола. Още във 2-ата минута "Дукажини" откри резултата.

"Локо" отговори бързо и в 15-ата минута изравни. Центриране от корнер на Николас Пенев бе свалено от Божидар Кацаров и от близка дистанция Димитър Костадинов с глава изравни.

В 23-ата минута Николас Пенев изведе Георги Минчев и той елегантно прехвърли вратаря за 2:1. Десетина минути след това резултатът стана 2:2, след като Валентин Хоти бе изведен сам срещу Александър Любенов и не сгреши.

В 43-ата минута Райън Бидунга разтресе горната греда след много мощен удар от около 25 метра.

На почивката Любослав Пенев направи шест смени. Терена напуснаха Бидунга, Милошев, Лясков, Станоев, Папазов и Ник Пенев, а на техните места се появиха Никола Нейчев, Михаил Захариев, Митко Митков, Кристиан Чачев, Спас Делев и Кауе Карузо.

Второто полувреме започна като първото - с гол за косоварите две минути след началото.

"Локо" отново се активизира и бързо направи 3:3. В 54-ата минута Никола Нейчев изравни след разбъркване при ъглов удар, центриран от Спас Делев.

Около 60-ата минута на терена се завърнаха Райън Бидунга, Красимир Милошев, Красимир Станоев и Марк-Емилио Папазов, които замениха стартиралите от началото Божидар Кацаров, Ерол Дост, Димитър Костадинов и Георги Минчев.

В 64-ата минута Спас Делев изпълни много добре пряк свободен удар, но горната греда го спря. В 79-ата минута за трети път бяхме спрени от напречната греда. Центриране на Митко Митков бе засечено от Спас Делев с глава, но ударът се отби в напречния стълб.

До края "Локомотив" продължиха да търсят победата, но не успяха да стигнат до сериозни положения и двубоят завърши при зрелищното 3:3.