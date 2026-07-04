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Легенда на Парагвай жегна расистки "петлите" преди...

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Легенда на Парагвай жегна расистки "петлите" преди 1/8-финала им

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Хосе Луис Чилаверт КАДЪР: Туитър/@JoseLChilavert_

Бившият звезден вратар на националния отбор на Парагвай Хосе Луис Чилаверт отговори в своя стил на бившия играч на националния отбор на Франция Кристоф Дюгари, който се изказа изключително остро по адрес на южноамериканския тим заради тоталния бетон срещу Германия. Парагвайците изхвърлиха немците с дузпи.

„Парагвай ще бъде разгромен и унижен. Те ще искат да се защитават на всяка цена, защото не са способни да покажат каквато и да е игра в атака", обяви Дюгари.

Чилаверт сподели скриншот с тези думи в социалните мрежи и нанесе максимално токсичен ответен удар, атакувайки расистки големия брой тъмнокожи играчи в състава на „петлите":

„Кристоф, прав си, на световното първенство през 1998 г. играхме срещу французи. Сега Парагвай ще се изправи срещу националния отбор на Африка."

В 1/8-финалите на мондиал 1998 французите биха Парагвай със "златен" гол на Лоран Блан.

От полунощ стартира този от мондиал 2026.

Хосе Луис Чилаверт КАДЪР: Туитър/@JoseLChilavert_

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